'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dimecres a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita de Pilar Aymerich a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. La fotògrafa ha estat molt vinculada al moviment feminista i a l'època de la transició a Catalunya.

Tot i que ella té un aspecte molt acolorit, Pilar Aymerich encara és una enamorada del blanc i negre. El seu nom s'associa al del moviment feminista i a l'època de la transició a Catalunya. I és que va ser de les primeres dones a retratar tot un seguit de moviments reivindicatius de l'època. Ella surt a poques fotografies, però a les que surt no és fàcil veure-la. Ens explicarà el perquè al llarg de la conversa. Ha sumat més de 80.000 fotografies que formen part de la història d'aquest país i com que no té fills les ha donat a l'Arxiu Nacional de Catalunya perquè es conservin.

També descobrirem que anava encaminada a ser actriu i que, gràcies, sobretot, a un oncle seu que vivia a França exiliat, va acabar triant la fotografia. Li encanta fer retrats i ha tingut el privilegi de poder immortalitzar a figures com Josep Pla o Mercè Rodoreda. Mentre parlem amb ella anirem descobrint anècdotes de la seva vida i professió com, per exemple, la seva passió, també, per la fotografia funerària. Té una col·lecció important de fotografies d'aquesta temàtica i de cementiris d'arreu del món.