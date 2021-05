'Perduts en el temps' és una manera amena d'explicar la història fent que l'espectador se senti una mica explorador i aventurer alhora, que aprengui a entendre l'ànima que flota dins de cada indret de la nostra geografia. El programa en català de La 2 està dirigit per David Fernández de Castro i presentat per Anna Bertran.

'Perduts en el temps' estrena aquest dimarts un nou capítol. La docusèrie de cultura i divulgació presentada per Anna Bertran coneixerà aquesta setmana les últimes masies del barcelonès.

Les darreres masies del barcelonès són el testimoni del seu ric passat agrícola. A Badalona n'hi ha una on es diu que va dinar Cristòfor Colom. A Barcelona, al barri de Sant Martí, hi ha un mas que estava al peu d'una antiga via romana, i al Guinardó, un altre atresorava una biblioteca de més de 20.