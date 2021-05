'Amor Gastronòmik' és un programa de cites on es conquista a través del menjar. S'emet els dilluns i dissabtes a La 2.

'Amor Gastronòmik' estrena aquest dilluns un nou capítol del programa de cites on es conquista per l'estómac. La periodista Thais Villas és l'encarregada de conduir l'espai on no importa l'aspecte físic, sinó el menjar.

En el tercer programa d''Amor Gastronòmik' tres noies es cordaran bé el davantal i cuinaran per robar-li el cor al Juan, un cantant de rock a qui han rebutjat més d'un cop per ser baixet. Qui aconseguirà seduir-li el paladar? La Sola, una tatuadora sense pèls a la llengua; la Michelle, una diva maniàtica de l'ordre, o la Krisztina, una jove hongaresa ballarina de pole dance? En Juan haurà de confiar en les seves papil·les gustatives i comprovar si l'amor s'amaga darrere d'algun dels plats que tastarà.