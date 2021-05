El programa de música, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous i els diumenges a La 2 i els dissabtes a Ràdio 4.

Manel, que ha esdevingut un dels grups de pop més importants dels darrers anys a Catalunya, visita aquesta setmana 'Efecte Collins' per oferir un concert en directe des de la Sala Apolo de Barcelona. La banda, que no es prodiga molt als platós de televisió, ha aconseguit fer un forat a la seva agenda per participar al programa.

Roger Padilla i Guillem Gisbert rtve catalunya

Des que l'any 2008 van aconseguir un dels esclats populars més incontestables del pop català amb 'Els millors professors europeus', Manel s'han guanyat el respecte del públic i la crítica disc a disc. Són inconformistes, aventurers i uns autèntics exploradors dels sons, les melodies i les lletres, que han anat agafant diferents formes en cada treball i que han sorprès i captivat als seus seguidors.

Guillem Gisbert, Arnau Vallvé, Roger Padilla i Martí Maymó interpretaran, des de la Sala Apolo de Barcelona, tres cançons del seu darrer àlbum 'Per la bona gent'. Escullen per a l'ocasió 'Boy Band', tot un hit ballable amb el qual van sorprendre els seus seguidors; 'Per la bona gent', una de les seves cançons més experimentals, amb samples de Maria del Mar Bonet; i 'El vell músic', una picada d'ullet a la nova cançó catalana, que al disc van gravar amb el gran Jaume Sisa, i que en aquesta ocasió interpreten amb Vicente Leone, del grup Hijos del Trueno.

Vicente Leone rtve catalunya

Al reportatge de la setmana, 'Efecte Collins' farà un repàs de la trajectòria i evolució musical de Manel amb un periodista que els ha seguit i entrevistat des dels inicis: Yeray S. Iborra, de la revista musical Mondo Sonoro. A més, tres seguidors fidels de la banda parlaran de les lletres del grup, dels seus canvis d'estil i destacaran algunes de les cançons més especials de la banda.