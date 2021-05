'Obrim fil' el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a La 1, després de la sèrie 'Cuéntame cómo pasó'.

'Obrim fil' debat sobre el festival d'Eurovisió, que la final tindrà lloc dissabte a Rotterdam. Era millor l'Eurovisió d'abans? Quina ha estat la millor cançó del festival? I el millor representant espanyol? Per què no guanya Espanya? Per tractar aquestes qüestions Xavier Sardà comptarà amb analistes, convidats i testimonis.

Sardà entrevistarà el representant d'Eurovisió d'aquest any, Blas Cantó, que ja està a Rotterdam preparant l'actuació de dissabte. També parlarà amb el músic Manel Navarro, que va representa a Espanya el 2017; amb el cantant Micky, que va ser el representant de 1977; amb el periodista de La Vanguardia i especialista en el festival, Albert Domènech, i amb el xef Raül Balam, molt fan de l'Eurovisió d'abans.

Per aprofundir en el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató com a analistes la model Judit Mascó i els periodistes Víctor Amela, Laura Fa i Antonio Baños.

El programa també comptarà amb un 'piano time' a càrrec de Xevi Blázquez, per fer un concurs sobre els grans èxits d'Eurovisió.

A més, 'Obrim fil' també donarà veu a diferents testimonis com l'Alejandra Jiménez, ballarina que va acompanyar al Chikilicuatre en la seva actuació, o el Germán, que va voler anar a Eurovisió.