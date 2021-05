RTVE dona suport a la 35a edició del Festival Castell de Peralada que se celebrarà del 16 de juliol a l'1 d'agost. El vital i espectacular 'Ballet for Life' de Béjart Ballet Lausanne obre el festival, que serà presencial, amb un aforament aproximat del 70% i complint totes les mesures de seguretat.

RTVE farà la cobertura informativa de tot el festival a través dels programes informatius i culturals de Ràdio 4 i TVE. A més, el 25 de juliol La 2 emetrà la gala especial de dansa 'Ballet under the stars', dirigida per Monica Hamill i Iratxe Ansa. Un espectacle on s'interpretaran extractes espectaculars de peces de dansa moderna i grand pas de deux del repertori clàssic conegut, virtuós i mundialment famós.

L'escenari habitual del festival, l'Auditori Parc del Castell, torna a acollir muntatges i companyies de dansa de gran envergadura on també destaquen les bases estables del Gran Teatre del Liceu i del Teatro Real, al costat de primeres espases de la lírica. A més, reuneix sis de les millors veus del panorama líric internacional: Sondra Radvanovsky, Lise Davidsen, Jonas Kaufmann, Javier Camarena, Carlos Álvarez i Benjamin Bernheim, en una edició dedicada a Arturo Suqué i Puig, fundador del Festival Castell de Peralada.

La relació de col·laboració de RTVE amb el Festival Castell de Peralada es remunta als seus inicis. Ja a l'agost de 1988 es va retransmetre, en directe per La 2, el recital del tenor català Josep Carreras. Una mostra més de la voluntat de RTVE per la promoció i difusió dels festivals rellevants que promouen la cultura.