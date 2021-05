Carme Elías visita aquesta setmana 'Noms propis'

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dimecres a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita de Carme Elías a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. L'actriu ha rebut aquest any el Premi Gaudí de cinema per la seva trajectòria.

Carme Elías és de vocació, actriu. Ho era ja de petita i de seguida va entendre que pujar a un escenari la feia feliç. Fa poc ha rebut el Premi Gaudí de cinema per la seva trajectòria. Abans ja havia estat premiada amb un Goya a la millor interpretació femenina per la pel·lícula 'Camino' de Javier Feser, un paper que diu que no li va resultar fàcil d'interpretar.

Un dels lemes de Carme Elías és persistir. Es considera perfeccionista tot i que diu que has de saber controlar-te per no convertir aquesta virtut en defecte. Tot i que ha afluixat el ritme a la feina, també per voluntat pròpia, continua tenint projectes. Al llarg de la conversa ens explicarà quins són aquests projectes. També ens confessarà quines són les seves altres passions a banda de la seva professió. La cuina és una d'elles.