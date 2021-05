Intensitat i sensibilitat, a 'Amor Gastronòmik'

'Amor Gastronòmik' és un programa de cites on es conquista a través del menjar. S'emet els dilluns i dissabtes a La 2.

'Amor Gastronòmik' recupera aquest dissabte el capítol de l'estrena del programa de cites on es conquista per l'estómac. La periodista Thais Villas és l'encarregada de conduir l'espai on no importa l'aspecte físic, sinó el menjar.

Has cuinat mai per conquistar algú? 'Amor Gastronòmik', el programa en què l'amor s'amaga darrere de tres plats, continua amb la seva recerca del pretendent perfecte per a cada candidat. Aquesta setmana, el Borja, un noi intens i sensible a qui li agrada anar al gimnàs i cantar, posa tota l'atenció en les seves papil·les gustatives per decidir amb quin dels seus tres pretendents voldrà tenir una cita. Haurà de tastar el plat del Carlos, un dissenyador de scape rooms que fa mim; el del Roger, un enginyer hiperactiu i ambiciós, i el del Fran, un entrenador personal que es desviu pel ball. Trobarà l'amor de la seva vida?