'Amor Gastronòmik' és un programa de cites on es conquista a través del menjar. S'emet els dilluns i dissabtes a La 2.

'Amor Gastronòmik' estrena aquest dilluns un nou capítol del programa de cites on es conquista per l'estómac. La periodista Thais Villas és l'encarregada de conduir l'espai on no importa l'aspecte físic, sinó el menjar.

En el primer programa d''Amor Gastronòmik', tres homes amb grans dots culinaris -o no-, intentaran seduir la Raki, una guàrdia urbana i actriu, amant del sushi i l'esport, que busca una parella més jove amb qui divertir-se. En aquesta ocasió els cuiners seran: el Joan Marc, un economista foodie de les Terres de l'Ebre; el Pato, un pastisser argentí molt observador, i el Fran, un jove de Calafell que es considera molt tradicional i fan del Son Goku. Quin dels tres acabarà coneixent la Raki?