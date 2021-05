El programa de música, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous i els diumenges a La 2 i els dissabtes a Ràdio 4.

Aquesta setmana visiten 'Efecte Collins' els sorprenents, impredictibles i emocionals Seward, que es defineixen no com una banda a l'ús, sinó com un "col·lectiu d'acció sonora". Porten una dècada fent cançons lliures i espectacles de tota mena, sempre en connexió amb altres creadors i disciplines artístiques. Al programa presentaran algunes cançons del que serà el seu pròxim àlbum, 'Hoveller', des de la sala Sidecar de Barcelona.

Adriano Galante, Marcel·lí Bayer, Juan Rodríguez, Pablo Schvarzman i Meritxell Neddermann interpretaran 'A Charm of Living', que serà l'obertura d'aquest sisè i pròxim disc de Seward, que veurà la llum el 2022.

Els altres dos temes que tocaran són 'As A Trap', uns dels més coneguts de Seward i punta de llança de 'We Prefer To', l'últim àlbum estudi del grup, gravat a Denton (Texas) de la mà del productor Scott Solter; i també 'Native', una de les seves cançons més populars, recordada pel beat ancestral i la frase final: "Keep going, get hurt". En aquesta darrera cançó conviden a l'escenari a l'artista Sara Fontán al violí.

Sara Fontán i Seward rtve catalunya

Al documental musical de la setmana, els membres del col·lectiu parlen de connexions artístiques, un aspecte fonamental en la seva manera d'entendre la creació. 'Efecte Collins' descobrirà amb ells com van ser els inicis, quan van començar a tocar a les WTF Jam Sessions de Jamboree, coneixerà a Martín Leiton, que va formar part durant els primers anys, així com a Mònica Rovira, que els ha seguit i gravat des dels inicis.

A Le Cucine Mandarosso recordaran els seus especials sopars amb creadors. Conviden a conèixer la música de Seward, Marina Herlop i el dramaturg Jordi Oriol, i també el seu actual col·laborador: Javier Gallego, de Carne Cruda. Per acabar, una visita a l'Antonio Moreno de la teteria Caj Chai, al gòtic de Barcelona, qui ha creat un te inspirat en el darrer treball discogràfic de Seward.