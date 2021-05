'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dimecres a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita d'Elías Campo a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. El doctor va ser guardonat amb el premi estatal d'oncologia que lliura cada quatre anys la Fundació Echevarne l'any 2018.

El doctor Elías Campo és una eminència en el camp de la investigació de la leucèmia. És director de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i director d'Investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona. És catedràtic d'anatomia patològica a la Universitat de Barcelona i, amb més d'un miler d'articles científics al darrere, tot un referent mundial en els estudis que han aconseguit desxifrar el genoma de la leucèmia limfàtica crònica. L'any 2018 va ser guardonat amb el premi estatal d'oncologia que lliura cada quatre anys la Fundació Echevarne. Entre els abundants càrrecs que compatibilitza, també hi ha el de membre de l'Acadèmia Nacional de Medicina dels Estats Units.

Al llarg de la conversa, el doctor Elías Campo ens parlarà dels avenços que s'han fet en la investigació d'aquest tipus de càncer i dels misteris del genoma on, segons ell, queda encara molt per descobrir i per fer. També repassarem la seva carrera, ens parlarà dels seus fills, un dels quals, el que es diu com ell, treballa i viu des de fa uns anys als Estats Units i és un dels directius espanyols més prestigiosos a Sillicon Valley.