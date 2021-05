'Perduts en el temps' és una manera amena d'explicar la història fent que l'espectador se senti una mica explorador i aventurer alhora, que aprengui a entendre l'ànima que flota dins de cada indret de la nostra geografia. El programa en català de La 2 està dirigit per David Fernández de Castro i presentat per Anna Bertran.

'Perduts en el temps' estrena aquest dimarts un nou capítol. La docusèrie de cultura i divulgació presentada per Anna Bertran coneixerà aquesta setmana un curiós temple neoclàssic envoltat de misteri a Barcelona.

A l’eixample barceloní hi ha un curiós temple neoclàssic envoltat de misteri. Poca gent ho sap, però va ser projectat per una singular família d’artistes, en la que va destacar Lluís Masriera, un superdotat en diverses arts. En mig de l’oblit, aquest temple atresora veritables joies per redescobrir.