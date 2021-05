Tòquio, Sant Cugat i Torrespaña seran els tres grans centres neuràlgics des d'on RTVE realitzarà tota la cobertura de la cita olímpica.

Catalunya és el segon centre de producció en importància de RTVE, amb 1.761 hores anuals de programes, de les quals 994 són en castellà i 763 en català (257 a La 1, 703 a La 2 i 170 al Canal 24h).

És a més la seu dels canals temàtics Teledeporte i Clan i alberga la producció de més d'una trentena de programes. En el centre treballen 754 persones, 100 d'elles en Ràdio Nacional d'Espanya i 20 en les unitats informatives de Lleida, Tarragona i Girona. A Barcelona es troben 7 platons (6+1 d'esports), més dos petits estudis de continuïtat per a enregistraments puntuals, i tots ells a ple rendiment de producció. A més, els platons 3 i 4 estan dotats amb tecnologia IP. A Roc Boronat, es troben els estudis de RNE, on es produeixen 5.690 hores anuals. A R4 es fan 3.568 hores en català i 2.121 en castellà. Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya també fa programació en castellà per a Ràdio Clàssica (1.122 hores); Ràdio 3 (515 hores); Ràdio 5 (542); Ràdio Exterior (45,5) i Ràdio Nacional (1.122 hores).