El programa de música, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous i els diumenges a La 2 i els dissabtes a Ràdio 4.

Aquesta setmana visita 'Efecte Collins' una de les bandes de pop més importants d'Espanya: els carismàtics Sidonie. Amb més de vint anys de carrera a sobre dels escenaris, la banda en format trio ofereix un concert des de la sala Sidecar, on presenten en directe les cançons de 'El regreso de Abba', el seu darrer treball discogràfic.

Axel Pi, Jesús Senra i Marc Ros han demostrat amb els anys que mantenen intactes les ganes de reinventar-se i divertir-se, d'explorar en les lletres i la sonoritat i les ganes de créixer com a artistes. Els qui van començar fent rock psicodèlic i cantant en anglès, firmen ara un doble àlbum de pop molt variat, ric en influències, i inspirat en la novel·la del cantant i compositor de la banda, Marc Ros, que porta el mateix títol.

Jesús Senra, Axel Pi i Marc Ros rtve catalunya

D'aquest últim àlbum, Sidonie regala a 'Efecte Collins', en un magnífic directe, les cançons 'Me llamo Abba', que parla de la protagonista del disc i la novel·la, i 'Abba y Mathieu', que també s'endinsa en la història d'aquest personatge. 'Mi vida es la música' és un altre dels temes que escullen; tota una declaració d'intencions, un gest d'amor a l'ofici de músic, que interpreten amb la jove i popular cantautora catalana Suu. 'Fascinado' és l'últim dels temes que toquen, tot un himne que va formar part del seu primer disc en castellà.

Sidonie i la cantant Suu rtve catalunya

Al mini documental musical de la setmana, Sidonie es reuneix amb Eneida Fever!, la persona que els va acompanyar durant els primers anys de carrera, amb qui van signar el primer contracte discogràfic, amb Bip Bip Records, i amb qui a dia d'avui mantenen una relació d'amistat profunda. L'Eneida és una peça que va esdevenir clau per a l'enlairament del grup i a dia d'avui és quasi família. Marc Ros, Axel Pi i Jesús Senra es citen amb ella a Montjuic per fer un pícnic, recordar els seus inicis i rememorar algunes aventures del grup. Tot plegat amanit amb bona música: recuperen les mítiques 'Feelin' down' i 'On the sofa'