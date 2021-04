'Obrim fil' el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a La 1, després de la sèrie 'Cuéntame cómo pasó'.

'Obrim fil' debat sobre el més enllà. Es pot tornar de la mort? Hi ha vida després? Es pot parlar amb els morts? Per tractar aquestes qüestions Xavier Sardà comptarà amb analistes, convidats i testimonis.

Sardà entrevistarà la cantant Gisela, l'escriptora Laura Falcó i el director de Comunicació de la UOC Lluís Pastor, autor de 'Comunicación entre muertos y vivos'.

Per aprofundir en el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató com a analistes la model Judit Mascó, els periodistes Laura Fa i Xavier Pérez Esquerdo i el filòsof Bernat Dedéu.

'Obrim fil' també donarà veu a diferents testimonis durant el programa com la vident Rosa Colleldevall, la fotògrafa Gemma Capdevila, autora del llibre 'L'habitació', i Núria Fernández, que neteja cases on hi ha esperits.