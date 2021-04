RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita de Rosa Rabbani a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. La psicòloga i terapeuta familiar ha rebut el Premi d'Investigació Equitat-diferència de l'Institut Català de la Dona.

La psicologia social analitza el comportament que tenim els éssers humans com a grup. Perquè viure en societat ens és inherent i explica el que som. En el darrer any, les dinàmiques socials han canviat a conseqüència de la pandèmia: un tancament antinatural i unes restriccions que estan deixant una forta empremta psicològica, especialment en determinats col·lectius. La psicòloga social i terapeuta Rosa Rabbani ens explicarà aquesta setmana a 'Noms propis' que ens podem adaptar a les dificultats assumint que son part de la vida per patir només allò que és imprescindible i tirar endavant empesos per les circumstàncies.

Rosa Rabbani no és una persona mediàtica, però és bona comunicadora i li agrada l'anàlisi. És experta en el que s'anomena teràpia familiar sistèmica. Ha rebut el Premi d'Investigació Equitat-diferència de l'Institut Català de la Dona. A banda de la seva dilatada trajectòria professional és mare de dos fills i això li permet experimentar en primera persona el que planteja en la teoria. Ha escrit alguns llibres, l'últim es diu 'El buen carácter: claves para sacarle partido a tu forma de ser'. Parlarem de tot això al llarg de la conversa, però també ens parlarà d'ella; dels seus orígens o de la religió i la filosofia. Va néixer a Pèrsia i va haver de fugir de petita amb els seus pares quan va esclatar la revolució islàmica.