El disseny al cinema, aquest dilluns a 'Helvètica'

'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els dilluns a La 2 de RTVE Catalunya.

'Helvètica' explora el món del disseny, tan apassionant com sovint desconegut. Aquesta setmana la Flora Saura i l'Òscar Dalmau s'endinsaran en el disseny al voltant del cinema acompanyats de Jordi Rins, Carlos Marques-Marcet o Noemí Gimeno, entre d'altres.

Al nou capítol del programa parlarem del disseny que envolta el món del cinema. La directora artística Maite Sánchez ens descobrirà quin paper juga el disseny en tots els àmbits del cinema, des del rodatge fins a la postproducció. Acompanyarem la Flora Saura a conèixer Jordi Rins de l'estudi Wild Pony, dissenyador de cartells i títols de crèdit que segur que us seran molt familiars. Coneixerem el punt de vista del director sobre el disseny al cinema amb Carlos Marques-Marcet, director de pel·lícules com 10.000 km o Els dies que vindran.

Per la seva banda, l'Òscar Dalmau parlarà amb Noemí Gimeno, dissenyadora d'elements gràfics que ajuden a crear els mons de pel·lícules com 'No matarás' o sèries com 'The Crown'. Per acabar, la Júlia Solans ens obrirà els ulls a un món fascinant: el dels creadors de cartells de cinema i títols de crèdit Saul i Elaine Bass, responsables d'autèntiques meravelles gràfiques que segur que reconeixeu a primer cop d'ull. Agafeu les crispetes que avui toca un 'Helvètica' de cine.