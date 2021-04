Ràdio 4 i la Sala Beckett sumen esforços per retornar el radioteatre a la radiodifusió catalana. 'Sala 4' oferirà a partir del 24 d'abril quatre obres de teatre contemporani de nova producció obrint un cop més el camí de ficcions sonores originals de ràdio. A més, també recuperarà obres de l'arxiu històric de RNE Catalunya, descobrirà la història del teatre a la ràdio a Catalunya i comptarà amb actors i actrius que han posat veu a algunes ficcions històriques.

Dins del nou programa 'Sala 4' s'inclou el cicle 'Històries de l'altra banda, el radioteatre de la Sala Beckett', que estrenarà aquestes quatre obres inèdites de 25 minuts, produïdes conjuntament per Ràdio 4 i la Sala Beckett. Sota la direcció de Sergi Belbel i el disseny de so de Jordi Bonet, Joan Melero, Antonio Flores i Raúl Hernández, l'espai comptarà amb les veus de David Bagès, Miriam Iscla, David Vert i Anna Ycobalzeta.

El 24 d'abril s'estrena 'Turisme rural' de Jordi Galcerán; el 22 de maig, 'Tensiòmetre' de Cristina Clemente; el 19 de juny, 'Mala sort' de Jordi Casanovas, i el 17 de juliol, 'Listen baby' de Clàudia Cedó'.

A més de l'estrena d'obres originals, en les properes setmanes es recuperarà part de l'arxiu històric de RNE a Catalunya, com 'L'hostal de la glòria' de Joan de Sagarra, 'Solitud' de Víctor Català, 'Els condemnats' de Baltasar Porcel, 'Antígona' en versió de Salvador Espriu, 'El malalt imaginari' de Molière, 'És perillós fer-se esperar' de Josep M. Espinás, 'El pati blau' de Santiago Rusiñol' o 'Aquesta nit tanquem' de Manuel de Pedrolo.

El programa descobrirà la història del teatre a la ràdio a Catalunya, com es crea l'ambient del radioteatre, la feina des de dins, quines eren les veus i les peces clàssiques, quin ambient es vivia a les gravacions i quin ha estat el ressò a l'audiència.

Des que va néixer, el 13 de desembre del 1976, Ràdio 4 s'ha compromès a difondre el teatre català. Evidentment amb autors clàssics, però també amb obres de Salvador Espriu, Baltasar Porcel, Josep M. Espinàs, Alfred Badia, Joan Oliver, Rafael Anglada i Manuel de Pedrolo.

Entre els seus intèrprets, també trobem veus històriques impressionants com Maria Matilde Almendros, Juan Manuel Soriano, Constantino Romero, Montserrat Carulla o Paquita Ferrandiz, però també amb la participació d'actors i actrius més joves en aquells moments com Àngels Moll, Joan Pera, Carme Elias o Mercè Sampietro. 'Sala 4' comptarà amb ells perquè expliquin les seves experiències viscudes en alguns dels seus enregistraments.

LA TRADICIÓ TEATRAL A RTVE CATALUNYA

Històricament hi ha hagut dues grans escoles de ràdio teatre al nostre país, Ràdio Barcelona i Cadena Ser, i RNE. Durant els 50, 60 i 70 moltes generacions van créixer escoltant els 'elencos escénicos' de les dues empreses i algunes telenoveles mítiques, com les de Guillermo Sautier Casaseca, serials com 'Matilde, Perico y Periquín' o 'Lucecita' van arribar als 70.Entrats en la transició, encara es van mantenir algunes sèries, com 'La saga de los Porretas' a la SER (76-88) o 'Sobrenatural' (1994-1996) i 'Historias' (1997-2003) a RNE.

A Radio Nacional mai no ha deixat d'existir la ficció. Cal esmentar el programa 'Ficción sonora' de Benigno Moreno, que continua organitzant grans esdeveniments teatrals. Darrerament s'han representat obres com 'Los Santos Inocentes' de Miguel Delibes amb José Sacristán i Carmen Machi entre d'altres; 'El Monte de las Ánimas' de Gustavo Adolfo Bécquer a Soria o l'obra 'Reformatorio (de padres y madres)' d'Elvira Lindo.