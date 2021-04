Divendres 'Punts de vista' comptarà amb l'actor Johnny Depp, l'escriptora Marta Orriols i les cantants Maika Makovski i Alba Messa. A més, la secció de cinema de Desirée de Fez i de música de Txell Sust.

Aquesta setmana 'Punts de vista' entrevista l'actor Johnny Depp, per parlar de la seva pel·lícula 'El fotógrafo de Minamata', presentada al BCN Film Fest. A més, Tània Sarrias parlarà amb l'escriptora Marta Orriols de la seva darrera novel·la 'Dolça introducció al caos'.

A plató, l'artista Maika Makovski interpretarà al piano 'Reaching out to you', un avançament del seu treball 'MKMK'. El programa també comptarà amb la veu de l'actriu i compositora, Alba Messa, amb la cançó 'Mujeres, ya', una iniciativa benèfica que vol donar veu i visibilitat a les dones.

A la secció de cinema, Desirée de Fez, analitzarà perquè la pel·lícula del director danès Thomas Vinterberg, 'Otra ronda', és una de les favorites per guanyar un Oscar. I aprofitant que és la Diada de Sant Jordi, la secció de música es posarà romàntica, amb les balades que ha preparat la Txell Sust.

Per acabar, 'Punts de vista' repassarà la 65a edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia i descobrirà la polèmica exposició 'The World of Banksy' que arriba a Barcelona.