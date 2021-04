RTVE Catalunya emet els millors moments dels 65 Premis Sant Jordi de Cinematografia

RTVE Catalunya emet aquest dijous un recull dels millors moments de la 65a edició dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2021, en una gala celebrada a Barcelona aquest passat dilluns. A l'acte hi van assistir els guardonats Patricia López Arnáiz, Santiago Segura i Vicky Peña.

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia van reconèixer en aquesta edició 'El año del descubrimiento', dirigida per Luís López Carrasco, com a millor pel·lícula espanyola. Per la seva banda, Patricia López Arnáiz va rebre el premi a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Ane', 'Uno para todos' i 'Ofrenda a la tormenta', les primeres participades per RTVE. Mario Casas va rebre el premi a millor actor espanyol per 'No matarás', també participada per RTVE. Ana Alarcón va entregar el premi al director de la pel·lícula, David Victori. A més, la millor òpera prima d'aquesta edició va ser 'My Mexican Bretzel', dirigida i escrita per Nuria Giménez Lorang. En l'apartat internacional, 'Corpus Christi', de Jan Komasa, va aconseguir el premi a millor pel·lícula estrangera. Antonio Saura, representant de la península Ibèrica de l'Acadèmia del cinema europeu, li va entregar el premi a Ruth Gabriel. L'actriu estrangera guanyadora va estar Mariana di Girolamo, per 'Ema', qui va enviar un vídeo molt agraïda i l'actor va ser Luca Martinelli, per 'Martin Eden'.

El Premi Rosa de Sant Jordi, atorgat per votació popular dels oients de RNE, va recaure a la pel·lícula nacional 'La boda de Rosa' d'Iciar Bollain, participada per RTVE. Jordi Sánchez li ha entregat el premi a Alicia Luna, guionista. El Premi Rosa de Sant Jordi a millor pel·lícula estrangera va estar per 'The father' de Florian Zeller. El director de RNE, Ignacio Elguero, li va entregar el premi a Adolfo Blanco, distribuïdor del film.

El guardó a la Indústria Cinematogràfica va recaure en el cineasta Santiago Segura. El jurat va reconèixer la seva llarga i intensa trajectòria en el món del cinema. L'actriu Loles León li va entregar el guardó. El jurat també va reconèixer amb el premi a la Trajectòria l'extensa carrera cinematogràfica de l'actriu Vicky Peña, que també ha destacat en el món del teatre i del doblatge. L'actriu va confessar estar molt emocionada de rebre aquest premi.

La gala de lliurament va estar presentada pels periodistes de RTVE Laura Mesa i Marc Sala. La cantant Suu, amb la cançó 'Tant de bo' i Miki Núñez, amb 'No m'ho esperava', van posar la música als diferents moments de la gala.