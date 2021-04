'Obrim fil' el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a La 1, després de la sèrie 'Cuéntame cómo pasó'.

'Obrim fil' debat sobre l'amor, enamorar-se, com trobem l'amor i com lliguem. Per parlar d'aquestes qüestions Xavier Sardà comptarà amb analistes, convidats i testimonis.

Sardà entrevistarà el cantant David Bustamente, el xef Sergi Arola i l'empresària, actriu i model Teresa Gimpera. També parlarà d'enamorar-se i de les aplicacions de cites amb Núria Jorba, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella.

Per aprofundir en el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató com a analistes la sommelier Meritxell Falgueras, el periodista i escriptor Víctor Amela i el periodista David Balaguer.

'Obrim fil' també donarà veu a diferents testimonis durant el programa com Rafa Iñiesta, que va conèixer la seva parella durant el confinament; Xavi Sáez, coach de l'amor; Teresa Sanfeliu, concursant de MascterChef, i Dani el Rojo.