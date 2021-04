'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dimecres a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita d'Ignacio Martínez de Pisón a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. L'escriptor ens parlarà sobre la seva feina, literatura i futbol.

Ignacio Martínez de Pisón va néixer a Saragossa el 1960 i és autor de més de quinze llibres entre els quals destaquen 'El día de mañana', Premio de la Crítica, Premi Ciutat de Barcelona, Premio de las Letras Aragonesas i Premio Hislibris, 'La buena reputación', Premio Nacional de Narrativa.

La seva última novel·la és 'Fin de temporada' on, una vegada més, hi trobem com a tema central, la família i les pèrdues. El seu pare va morir quan ell tenia nou anys i això el va marcar profundament. Diu que la literatura també li serveix per deixar anar els seus traumes d’infantesa.

Al llarg de la conversa també ens explicarà que tarda entre dos i tres anys en escriure una novel·la i que se sent un afortunat de poder viure de la literatura. Martínez de Pisón també ha estat guionista de pel·lícules com ‘Chico & Rita’, la pel·lícula d’animació que van dirigir Fernando Trueba, Javier Mariscal i Tono Errando. Però no parlarem només de literatura, també ho farem de futbol i de la passió que li desperta el Saragossa.