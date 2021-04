RTVE Catalunya estrena la segona temporada de 'Perduts en el temps'

'Perduts en el temps' és una manera amena d'explicar la història fent que l'espectador se senti una mica explorador i aventurer alhora, que aprengui a entendre l'ànima que flota dins de cada indret de la nostra geografia. El programa en català de La 2 està dirigit per David Fernández de Castro i presentat per Anna Bertran.

RTVE Catalunya estrena dimarts a La 2 la segona temporada de la docusèrie de cultura i divulgació 'Perduts en el temps', dirigida per David Fernández de Castro i presentada aquesta segona entrega per Anna Bertran. Un programa que descobreix indrets abandonats de Catalunya que amaguen històries fascinants. A través de diferents testimonis coneixem el seu passat esplendorós que, per diferents motius, ha caigut en l'oblit.

A la segona temporada de 'Perduts en el temps', Anna Bertran visitarà indrets que han quedat oblidats. En mig d'aquests vells espais, que un dia van ser enlluernadors, es trobarà amb persones que rememoren el seu passat. D'esperit inquiet i viatger, Anna ens reservarà sorpreses que meravellaran a l'espectador. De la seva mà ens endinsarem a espais amagats entre els carrers de Sabadell, Barcelona o Badalona i ens perdrem entre racons del Penedès, Cervera o Tarragona. En tots aquests llocs descobrirem des de fàbriques, a masies, cases senyorials o fins i tot llocs on les ànimes descansen per sempre.