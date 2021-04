'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els dissabtes a les 20:30h i els diumenges a les 19:30h al Canal 24h.

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, repassa l'actualitat parlamentària de la setmana i entrevista Laura Vilagrà de d'ERC.

Lluís Falgàs entrevista Laura Vilagrà, diputada d'Esquerra Republicana de Catalunya, que forma part de la comissió negociadora per aconseguir les majories necessàries per investir Pere Aragonès. Falgàs li demanarà per l'estat d'aquestes negociacions amb JxCat.

A més, 'Aquí Parlem' repassa l'actualitat política i parlamentària de la setmana.