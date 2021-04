100 programes 'En línia'

'En línia' és un magazín d'actualitat social i transformació tecnològica, presentat per Jèssica del Moral amb la col·laboració de Marta Delcor i Edgar Fornós. S'emet de dilluns a dijous a La 2 de RTVE Catalunya.

'En línia' celebra aquesta setmana 100 programes d'emissió. El programa commemorarà el centenari sense oblidar-se de l'actualitat. Aquest dijous se centrarà en la importància de normalitzar els trastorns mentals i fer un bon ús de WhatsApp.

La presentadora del programa Jèssica del Moral parlarà amb Enric Arqués, president del Fòrum Salut Mental i membre de la junta directiva d'Obertament. Amb ell es parlarà sobre la salut mental i la importància de normalitzar els trastorns. A més, l'Edurne Pasaban ens explicarà el seu cas a través d'Skype. A més, 'En línia' també se centrarà en les bones pràctiques al WhatsApp entrevistant Josep M. Ganyet, enginyer informàtic especialista en intel·ligència artificial i amb la col·laboració del periodista David Broc.

Per acabar, el programa celebrarà el centenari aprofitant la presència de Cristian Escribà i Neus Elcacho. 'En línia' també farà una connexió amb Casa Cacau de Girona on Joan Roca mostrarà una sorpresa per al programa.