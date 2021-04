El programa de música, 'Efecte Collins', neix amb la voluntat de mostrar, amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous i els diumenges a La 2 i els dissabtes a Ràdio 4.

'Efecte Collins' compta aquesta setmana amb Maria Arnal i Marcel Bagès, una de les formacions més populars dels darrers anys a Catalunya. Amb el seu primer disc, '45 cerebros y 1corazón', van trencar esquemes i amb el seu nou treball, 'Clamor', tornen a proposar una nova forma d'obrir camins a través del que ells anomenen pop mutant.

Des de la sala La Mirona de Salt, el duo presenta tres temes d'aquest nou disc: 'Ventura', cançó d'arranjaments electrònics i també de les destacades de l'àlbum; 'Fiera de mí', el primer senzill en què els sintetitzadors i els cors de veus tallades serveixen per parlar d'un món que demana a crits un canvi, i el 'Cant de la Sibil·la', una versió particular d'aquest drama litúrgic que ens endinsa en un món de sons i de veus no humanes.

Moment de l'actuació a la sala La Mirona rtve catalunya

Recuperen també pel programa 'Tú que vienes a rondarme', una cançó plena de capes de sons i de significats que ha esdevingut de les més especials per als seus seguidors. Tot en una posada en escena molt cuidada i amb una realització a mig camí entre la música en directe i el videoclip musical.

Al directe de Maria Arnal i Marcel Bagès s'hi sumen les Tarta Relena, duo de cant a cappella format per les veus de Marta Torrella i Helena Ros; i, a la guitarra elèctrica, el pedal steel i la direcció musical, en David Soler, també productor musical del darrer treball discogràfic de la banda.

Maria Arnal i les Tarta Relena rtve catalunya

Al mini documental musical de la setmana, la Maria Arnal reflexiona sobre com els arxius documentals i sonors han servit en la seva trajectòria musical com a punt de partida per a la creació i la transformació col·lectiva. Descobreix el projecte Càntut, que conserva i difon les cançons de tradició oral de les comarques gironines; accedeix als manuscrits del cant de la Sibil·la, de la Biblioteca Nacional de Catalunya, i parla de les veus animals i del cant dels ocells des del bosc inundat del Cosmocaixa.