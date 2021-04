Recuperem l'entrevista d'Arcadi Oliveres, a 'Cims'

'Cims' era un programa dirigit per Cesc Tomàs i presentat per Rogeli Vázquez. L’esapai descobria la personalitat i la vida del convidat a través d'una conversa mentre es feia muntanyisme.

'Cims' recupera aquest dimecres la visita d'Arcadi Oliveres, mort aquest dilluns per un càncer terminal diagnosticat a principis d'any. Economista expert en relacions nord-sud i desenvolupament, ha dedicat la vida a la lluita per la pau i justícia social.

En aquest capítol el programa va pujar amb l'Arcadi Oliveres al Tagamanent, un turó de 1.058 metres que pertany al massís del Montseny, al Vallès Oriental. L'economista va néixer a Barcelona l'any 1945. A més de la seva faceta com a professor d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona, era conegut com a activista de l'organització Justícia i Pau de la que va ser president. Se'l considerava un expert en relacions nord-sud, deute extern i cooperació i desenvolupament.

'Cims' va començar aquest capítol a Osona. Aprofitant que eren al Brull, van visitar Casanova de Figarolas, una granja de vaques lleteres que forma part d'una cooperativa, un sistema de funcionament que l'Arcadi defensava amb convicció com un sistema econòmic alternatiu. A més, el programa també va visitar La Morera, una casa rural on varen fer nit.

Al capítol, l'Arcadi ens va parlar de com va viure el moviment del 15-M a tot l'estat espanyol com una gran oportunitat. Segons ell, va ser “un toc d’atenció a la classe política; els motius que van engendrar el 15-M són vigents”. A més, remarcà que havia notat “un gran pessimisme, però també una voluntat de rebel·lia per aquesta situació; la gent s’adona que hem de canviar d’actitud”.