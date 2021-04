'Perseguint cognoms' és un programa de RTVE Catalunya que descobreix l'origen dels cognoms de Catalunya. Carla Lladó coneix una gran quantitat d'especialistes que l'ajuden a trobar tot allò que volem saber sobre els nostres avantpassats. S'emet els dimarts a La 2.

RTVE Catalunya estrena dimarts un nou capítol de 'Perseguint cognoms'. La conductora del programa, Carla Lladó, recorre tota Catalunya per descobrir l'origen i les curiositats dels nostres cognoms. Aquesta setmana descobrirà l'origen del cognom Sans.

La Carla Lladó sap que descobrir l'origen d'un cognom no és fàcil, per això no li sorprèn que la investigació del cognom Sans la pugui portar a conèixer el folklore de Vilafranca del Penedès, a visitar el barri de Sants de Barcelona i acabar a les graderies del Teatre Grec xerrant i rient amb un mim com en Carles Sans.