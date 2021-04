'Un amic per a en Frank', en català, aquest dilluns a RTVE Catalunya

RTVE Catalunya continua amb el cinema en català aquesta Setmana Santa. 'Un amic per a en Frank' és la pel·lícula que s'emetrà, a La 2, aquest dilluns.

El film, dirigit per Jake Schreier, està basat en un futur pròxim. En Frank és un vell solitari i rondinaire a qui el seu fill regala un robot perquè el cuidi. La integració dels robots a la vida humana fa possible que existeixin androides programats per cuidar persones grans. Aquesta és la solució que troben Hunter i Madison per al seu pare, qui té pèrdues de memòria cada cop més grans.

Amb aquesta pel·lícula RTVE Catalunya continua impulsant el cinema en català després de molts anys. El 6 de juliol de 1981 es van començar a emetre amb la sèrie 'Avui Cinema', que incloïa un documental de la sèrie 'Noticiari de Barcelona' sobre la història del cinema català. Aquesta sèrie va durar una temporada, amb 15 pel·lícules entre 1981 i 1982. A partir d'aquí hi ha un salt fins l'any 1988, on també es van emetre pel·lícules al llarg d'unes setmanes. Per últim, als anys 90, s'oferia l'oportunitat d'escollir si veure-les en català o en castellà a través de l'opció dual de cada televisor. Aquesta pel·lícula també tindrà aquesta opció dual.