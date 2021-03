'Obrim fil' el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a La 1, després de la sèrie 'Cuéntame cómo pasó'.

'Obrim fil' debat sobre conèixer la vida dels altres, famosos o no. Per què ens agraden tant les xafarderies? Som tafaners de mena? Podem jutjar als altres pel que diuen o fan? Per parlar d'aquestes qüestions Xavier Sardà comptarà amb analistes, convidats i testimonis.

Sardà entrevistarà Jordi González, periodista i presentador de televisió; Olvido Hormigos, exregidora i col·laboradora de televisió, i els periodistes Pipi Estrada i Lorena Vázquez. També hi participarà l'empresari Xavier Rigau, que es va casar amb la Gina Lollobrigida, i l'Ana Boadas parlarà amb el cantant Josmar Gerona.

Per aprofundir en el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató com a analistes els periodistes Laura Fa, Rebeca Rodríguez, Víctor Amela i Carles Fité.

'Obrim fil' també donarà veu a diferents testimonis durant el programa com el paparazzi Sergio Garrido, el reporter Miquel Serra o Nadine Romero, que es tiktoker i molts dels seus vídeos s'han fet virals.