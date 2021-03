'Rastres de sàndal', en català, aquest divendres a RTVE Catalunya

RTVE Catalunya continua amb el cinema en català aquesta Setmana Santa. 'Rastres de sàndal' és la pel·lícula que s'emetrà, a La 2, aquest divendres.

El film, dirigit per Maria Ripoll, està basat en la novel·la homònima d'Anna Soler-Pont i Asha Miró i està protagonitzat per Aina Clotet i Nandita Das. La pel·lícula narra la història de dues germanes separades de petites i l'intent de tornar a reunir-se. Mina és una estrella del cinema indi que viu amb el record de la seva germana petita de la qual va haver de separar-se a la força. Per la seva banda, Paula és una biòloga que no sap res de la seva germana i que anirà descobrint la seva veritable identitat amb l'ajuda de Prakash, un atractiu immigrant indi que ven pel·lícules de Bollywood.

Amb aquesta pel·lícula RTVE Catalunya continua impulsant el cinema en català després de molts anys. El 6 de juliol de 1981 es van començar a emetre amb la sèrie 'Avui Cinema', que incloïa un documental de la sèrie 'Noticiari de Barcelona' sobre la història del cinema català. Aquesta sèrie va durar una temporada, amb 15 pel·lícules entre 1981 i 1982. A partir d'aquí hi ha un salt fins l'any 1988, on també es van emetre pel·lícules al llarg d'unes setmanes. Per últim, als anys 90, s'oferia l'oportunitat d'escollir si veure-les en català o en castellà a través de l'opció dual de cada televisor. Aquesta pel·lícula també tindrà aquesta opció dual.