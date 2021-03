L'origen dels Corretja, aquest dimarts a 'Perseguint cognoms'

'Perseguint cognoms' és un programa de RTVE Catalunya que descobreix l'origen dels cognoms de Catalunya. Carla Lladó coneix una gran quantitat d'especialistes que l'ajuden a trobar tot allò que volem saber sobre els nostres avantpassats. S'emet els dimarts a La 2.

RTVE Catalunya estrena dimarts un nou capítol de 'Perseguint cognoms'. La conductora del programa, Carla Lladó, recorre tota Catalunya per descobrir l'origen i les curiositats dels nostres cognoms. Aquesta setmana descobrirà l'origen del cognom Corretja.

La Carla Lladó s'ha proposat descobrir l'origen de tots els cognoms de Catalunya, fins i tot dels menys comuns com és el cas del cognom Corretja. Aquest cognom farà anar a la Carla d'un lloc a un altre, com una pilota de tenis: de Santa Eulàlia de Riuprimer a Vic, del Mas de Corretja a Sant Cugat del Vallès... Sort que aquests viatges tenen recompenses com la xerrada amb el tenista Àlex Corretja.