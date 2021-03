El disseny editorial, aquest dilluns a 'Helvètica'

'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els dilluns a La 2 de RTVE Catalunya.

'Helvètica' explora el món del disseny, tan apassionant com sovint desconegut. Aquesta setmana la Flora Saura i l'Òscar Dalmau s'endinsaran en el món del disseny editorial acompanyats de Javier Jaén, Laia Guarro o Jordi Fornas, entre d'altres.

Al nou capítol del programa parlarem de disseny editorial. Acompanyarem la Flora Saura fins a l'estudi de Javier Jaén per descobrir la seva mirada única per crear portades i il·lustracions que diuen molt sense paraules. Aprendrem que el disseny editorial ens permet fer arribar grans missatges d'una manera més clara i entenedora de la mà de la dissenyadora Laia Guarro.

Per la seva banda, l'Òscar Dalmau ens obrirà les portes al món de Jordi Fornas, un dels pioners del disseny gràfic del nostre país: pareu atenció que segur que teniu un Fornas a casa! L'Enric Jardí ens descobrirà com es dissenyen una coberta, l'interior d'un llibre o un diari. Acabarem coneixent què és "l'editorialitis", una afecció molt particular que pateix la Júlia Solans i que probablement acabeu compartint amb ella. Tot això en un 'Helvètica' que ens demostrarà que la lletra amb bon disseny entra.