José Manuel Pérez Tornero, escollit pel Congrés nou president de RTVE

El Congrés dels Diputats ha escollit aquest dijous, 25 de març, el periodista i catedràtic José Manuel Pérez Tornero nou president de RTVE. El nomenament ha sortit endavant amb el suport de més de dos terços del Congrés (247 vots dels 269 vots emesos, 21 en blanc i 1 nul). El nou president de la Corporació substitueix Rosa María Mateo, administradora provisional única des de juliol de 2018.

La presa de possessió tindrà lloc demà divendres al Congrés, a les 12:00h del migdia. Al mateix acte prendran possessió els altres nou consellers de RTVE escollits pel Congrés i el Senat: Elena Sánchez Caballero, José Manuel Martín Medem, Carmen Sastre, Jenaro Castro, Juan José Baños, Roberto Lakidain, Ramón Colom, Consuelo Aparicio i Concepción Cascajosa.

Posteriorment, ja a la seu de RTVE, tindrà lloc la constitució del nou Consell d'Administració.

Perfil biogràfic

José Manuel Pérez Tornero (Almeria, 1954) és catedràtic de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, periodista (premsa escrita, ràdio i televisió) i creador i director de programes de televisió a RTVE ('La aventura del saber', entre d'altres).

Doctor en Ciències de la Comunicació i llicenciat en Filologia Hispànica, és catedràtic de la UNESCO en Media and Information Literacy and Quality Journalism (amb especial incidència a Europa, països àrabs i Amèrica Llatina); director de la càtedra RTVE-UAB i membre de l'Observatori per a la Innovació d'Informatius a la societat de la informació.

Director del Gruo d'Investigació Scientific Research Group -Gabinet de Comunicació i Educació- i responsable del Departament de Cursos massius online de la UAB, dirigeix el Programa de Doctorat de Periodisme.

Va ser vicepresident d'AITED (Asociación Internacional de Televisiones Educativas y del Descubrimiento). A l'actualitat, forma part del Consell Directiu d'ATEI (Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas). Ha estat membre del grup d'experts de la Unió Europea de Radiodifusió en matèria de programes culturals i educatius. Forma part del grup d'Experts de la UNESCO i de la Comissió Europea d'Alfabetització mediàtica.