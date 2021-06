Elena Sánchez Caballero

Nascuda a Madrid el 1957, és llicenciada en periodisme per la UCM. Després de treballar com a periodista des del 1979 en diferents mitjans públics i privats ('Diario 16', Antena 3 Radio i l'agència EFE) s'incorpora a l’àrea d'esports de RTVE el 1984 i el 1987 obté per oposició plaça de redactora.

Durant 37 anys ha estat davant de les càmeres presentant i dirigint telenotícies, programes d’actualitat i debats a La 1, La 2 i el Canal 24 Horas. Ha estat reportera d’Informe Semanal i Crónicas, i ha dirigit documentals biogràfics a Imprescindibles. Va crear l'òrgan de defensa de l'audiència el 2008 i el va dirigir fins al 2014. L'agost del 2018 va ser nomenada secretària general de la corporació, un càrrec que va abandonar per decisió pròpia el setembre del 2020.