Premis Gaudí: les pel·lícules participades per RTVE sumen set guardons

Els Premis Gaudí han tancat l'edició 2021 amb set guardons per les pel·lícules participades per RTVE: quatre per 'Las niñas' i un per 'La boda de Rosa', 'Sentimental' i 'No matarás'. A més, la gala ha aconseguit una majoria històrica de dones al palmarès.

Aquest vespre, des de l'Auditori del Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, s'han celebrat els Premis Gaudí de manera presencial i respectant totes les mesures de seguretat. La gala ha fet un homenatge a les sales de cinema que degut a la crisi sanitària passen per un moment molt complicat.

Un dels moments més emotius de la nit ha estat el protagonitzat per l'actriu Carme Elías en rebre el Gaudí d'Honor de mans de Claudia Pinto i Vicky Peña.

“Aquest és el moment en què els assistents als #PremisGaudi2021 donen la benvinguda a l’escenari a l’actriu Carme Elias, Premi Gaudí d’Honor Miquel Porter | @academiacinecat pic.twitter.com/MMRKUYAT8J“ — RTVE Catalunya (@RTVECatalunya) March 21, 2021

Set guardons pel cinema participat per RTVE El cinema participat per RTVE reuneix set premis a la XIII edició dels Premis Gaudí. Entre les cintes participades per RTVE, 'Las niñas', una de les més guardones, ha aconseguit quatre premis: pel·lícula en llengua no catalana, direcció, fotografia i so. També compten amb guardons i estan participades per RTVE, l'actuació com a protagonista de Candela Peña a 'La boda de Rosa', el paper protagonista de Mario Casas a 'No matarás' i el paper secundari d'Alberto San Juan a 'Sentimental'. Candela Peña tras recibir el premio a la Mejor Actriz Protagonista por 'La boda de Rosa'. EFE/Marta Perez

Palmarès Premis Gaudí 2021 Pel·lícula en llengua no catalana: 'Las niñas'. Pel·lícula: 'La vampira de Barcelona'. Direcció: Pilar Palomero per 'Las niñas'. Premi d'Honor: Carme Elías. Guió: Nuria Giménez Lorang per 'My mexican bretzel'. Protagonista femenina: Candela Peña per 'La boda de Rosa'. Protagonista masculí: Mario Casas per 'No matarás'. Actriu secundària: Verónica Echegui per 'L'ofrena'. Actor secundari: Alberto San Juan per 'Sentimental'. Direcció de producció: Luís Fernández i Ana Parra per 'Adú'. Pel·lícula per a televisió: 'La mort del Guillem'. Curtmetratge: 'Ni oblit ni perdó'. Pel·lícula documental: 'My mexican bretzel'. Pel·lícula europea: 'Sorry we missed you'. Muntatge: Nuria Giménez Lorang i Cristóbal Fernández per 'My mexican bretzel'. Fotografia: Daniela Cajías per 'Las niñas'. Música original: El Niño de Elche per 'Niños somos todos'. So: Amanda Villavieja, Alejandra Molina i Fernando Novillo per 'Las niñas'. Direcció artística: Lluís Danés per 'La vampira de Barcelona'. Maquillatge i perruqueria: Laura Pérez i Xavi Valverde per 'La vampira de Barcelona'. Millor vestuari: Mercè Paloma per 'La vampira de Barcelona'. Millors efectes visuals: Lluís Rivera, Aleix Torrecillas i Anna Aragonès per 'La vampira de Barcelona'. Premi especial del públic a millor pel·lícula: 'Les dues nits d'ahir'.