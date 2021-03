El disseny de moda, aquest dilluns a 'Helvètica'

'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els dilluns a La 2 de RTVE Catalunya.

'Helvètica' explora el món del disseny, tan apassionant com sovint desconegut. Aquesta setmana la Flora Saura i l'Òscar Dalmau s'endinsaran en el món del disseny de la moda acompanyats de Silvia Ventosa, Pilar Pasamontes o Jordi Labanda, entre altres.

Al vuitè capítol del programa parlem de disseny de moda. Acompanyarem la Flora Saura per descobrir la història del vestit de la mà de Silvia Ventosa, conservadora del Museu del Disseny de Barcelona. Coneixerem Aniz, la firma de roba sostenible d'Àlex Soriano i Elena Irisarri, que aprofita retalls de roba sobrants per confeccionar les seves col·leccions. La Pilar Pasamontes, directora científica de moda de l'IED, ens obrirà els ulls a noves maneres de veure el disseny de moda de la mà dels estudiants de moda que crearan tendència en el futur.

Per la seva banda, l'Òscar Dalmau conversarà amb l'il·lustrador Jordi Labanda per descobrir la seva mirada única al món de la moda, i qüestionarem les convencions de què i com ha de ser la moda amb el dissenyador Josep Pagà i Lleixà. Acabarem descobrint què és la fair fashion amb la Júlia Solans i com les decisions que prenem poden suposar un gran impacte. Poseu-vos les millors gales i prepareu-vos per un 'Helvètica' d'aquells que creen tendència.