Isona Passola i Antoni Cañete, aquesta setmana a 'El vespre'

'El Vespre', dirigit i presentat per Marta Sugrañes, s'emet de dilluns a divendres a les 20h, en directe a La 2. Es tracta d'un format informatiu d'anàlisi i entrevistes que extreu les claus de l'actualitat. Perquè més enllà d'estar informats cal entendre què està passant.

Divendres 19 de març Marta Sugrañes entrevistarà la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català Isona Passola per parlar de com serà la gala dels Premis Gaudí i de com ha viscut el sector l'any de la pandèmia i sobre les restriccions actuals. El programa també entrevistarà Antoni Cañete, president del PIMEC. Amb ell farem un balanç de l'impacte de la COVID-19 en les petites i mitjanes empreses i com afronten la reobertura.

A més, 'El Vespre' explicarà també les últimes notícies sobre les declaracions de l'Agència Europea del Medicament. D'altra banda, la tertúlia comptarà amb Sara Gonzàlez, Mar Calpena i Joan López Alegre.