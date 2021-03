El programa cultural de producció pròpia de RTVE Catalunya, 'Punts de vista', presentat per Tània Sarrias i dirigit per Montse Tejera, s'emet els divendres al vespre a La 2 i es torna a emetre els diumenges al migdia.

Divendres 'Punts de vista' descobrirà la primera novel·la d'Ángel Cremonte, comptarà amb les actuacions de David Otero i el grup Última llave, parlarà amb el dissenyador Óscar León, es colarà al concert d'El Kanka i tindrà les seccions de la Paula Hergar i de l'Olga Ruíz.

Tània Sarrias parlarà amb l'actriu Ángela Cremonte sobre la seva primera novel·la: 'Todos mienten a la noche'.

'Punts de vista' comptarà amb el cantant i compositor David Otero per presentar el seu darrer treball 'Otero y yo', un disc recopilatori dels seus èxits amb el que celebra els seus 20 anys a la música.

També hi participarà el dissenyador Óscar León per parlar de les seves col·leccions de moda, i per crear durant el programa una peça de roba en exclusiva.

El programa entrarà al backstage del concert d'El Kanka, que després d'un any sense fer gira ha tornat a Barcelona.

A la secció de 'Sofà, manta i sèries', Paula Hergar, parlarà de la docusèrie 'Nevenka' i del documental 'Framing Britney Spears'. I a la secció del club de lectura, l'Olga Ruíz recomanarà la premiada novel·la 'Canto jo i la muntanya balla' de l'escriptora Irene Solà.

A més, el xou de tribut a Michael Jackson que ha preparat un dels millors imitadors del rei del pop, Ximo Jackson, i la banda de pop-rock Última llave interpretarà una versió acústica del seu últim senzill, '13 de febrero'.