Les relacions veïnals, a debat a 'Obrim fil'

'Obrim fil' el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a La 1, després de la sèrie 'Cuéntame cómo pasó'.

'Obrim fil' debat sobre les relacions amb els veïns: són una benedicció o una maledicció? El programa analitza la importància de tenir bons veïns, els conflictes veïnals i com afrontar-los i els veïns de segona residència. Per parlar d'aquestes qüestions Xavier Sardà comptarà amb analistes, convidats i testimonis.

Sardà entrevistarà Xavier Pérez Esquerdo, periodista i president de la seva comunitat de veïns, i Josep Maria Aguilè, advocat i assessor jurídic del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona. També parlarà amb les actrius Mercè Comes i Mont Plans que van interpretar 'Les Teresines'.A més, Sardà coneixerà el punt de vista del Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i del Joan Pujol, creador de 'Memes La Cerdanya', que són crítics amb els veïns de ciutat passen les vacances a la muntanya o a la costa.

Per aprofundir en el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató com a analistes els periodistes Màrius Carol, Laura Fa i David Balaguer i la model Judit Mascó.

'Obrim fil' també donarà veu a diferents testimonis durant el programa com els habitants d'un pis d'estudiants on viuen sis persones, un veí que porta 30 anys vivint al costat d'una discoteca o la Rosa Maria que va acabar detinguda per una discussió amb un veí de segona residència, per entrar a collir bolets a la seva propietat.