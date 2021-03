RTVE Catalunya signa un conveni de colÂ·laboraciÃ³ amb l'AcadÃ¨mia del Cinema CatalÃ 

RTVE Catalunya està especialment compromesa amb el sector cinematogràfic i la seva difusió, per això signa un conveni de col·laboració amb l'Acadèmia del Cinema Català. S'estableix un acord per possibilitar la contínua cooperació entre les dues entitats al llarg de l'any.

Aquesta col·laboració s'iniciarà en els Premis Gaudí que se celebren diumenge 21 de març. L'esdeveniment es cobrirà tant des dels Serveis Informatius com de programes a través dels diferents canals de TVE, les emissores de RNE: Radio 1, Radio 5 i Ràdio 4 i RTVE.es.

Premis Gaudí: 38 nominacions entre els films participats per RTVE

El cinema participat per RTVE reuneix 38 nominacions a la XIII edició dels Premis Gaudí. Entre les cintes participades per RTVE, parteixen com a favorites 'Las niñas', de Pilar Palomero, amb tretze nominacions i 'Sentimenal', de Cesc Gay, amb vuit. La pel·lícula amb més nominacions en aquesta edició és 'La vampira de Barcelona', que n'aconsegueix 14. També compten amb nominacions i estan participades per RTVE, 'La boda de Rosa' d'Iciar Bollain, 'No matarás' de David Victori, 'Te quiero, imbécil' de Laura Mañá, 'Uno para todos' de David Ilundain i 'Baby' de Juanma Bajo Ulloa.

En l'apartat de documentals, RTVE competirà amb 'The Mystery of the Pink Flamingo' de Javier Polo i a la secció de pel·lícula per a televisió amb 'El crèdit' de Joan Riedweg i Abel Folk.

La gala se celebrarà el 21 de març a l'Auditori del Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona.