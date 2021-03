El programa de música, 'Efecte Collins', neix amb la voluntat de mostrar, amb molta cur les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous i els diumenges a La 2 i els dissabtes a Ràdio 4.

'Efecte Collins' descobreix aquesta setmana el Quartet Brossa. Aleix Puig, Pere Bartolomé, Imma Lluch i Marçal Ayats formen un projecte musical que parteix de la música clàssica i que dialoga constantment amb músiques de tots els estils i amb artistes de diverses disciplines, com ara el teatre, la dansa, la literatura, l'escultura, la poesia o la imatge.

La formació, que pren el nom del poeta Joan Brossa, arrisca artísticament i reivindica la música contrària als cànons o les músiques que en algun moment han estat menystingudes. De Brossa n'extreuen, a més del nom, la voluntat d'imaginació.

A 'Efecte Collins' el Quartet Brossa honora al mestre Léon Theremin, l'inventor de l'instrument que va batejar amb el seu cognom. Interpreten 'Life in New York City' i 'The Journey', dues peces inspirades en dos moments crucials de la carrera del músic. A aquesta segona s'hi suma el ballarí Toni Mira.

El Quartet Brossa amb Toni Mira rtve catalunya

A banda, fan també un homenatge a un dels seus grans mestres, Josep M. Mestres Quadreny, que va morir el passat gener. La peça 'Quartet de Catroc' és una obra mestra que va ser escrita per a quartet de corda clàssic, però alhora és una peça de música aleatòria, que dóna el poder al músic d'interpretar-la cada cop d'una manera diferent.

'Dimitri's Madness' és una composició del nou disc i que interpreten acompanyats del trio folk format per Gregori Ferrer (acordió), Albert Gumí (clarinet) i Pinyu Martí (bateria). Una versió en clau de fanfàrria gitana, estripada i inspirada en el compositor Dmitri Xostakóvitx.

El Quartet Brossa amb Gregori Ferrer, Albert Gumí i Pinyu Martí rtve catalunya

Al documental de la setmana el programa acompanya Aleix Puig, un dels membres del Quartet Brossa, a conèixer la seva lutier i el seu arqueter de confiança. L'Anna Andreu i el Gerard Díaz són uns mestres artesans i obren el seu taller de Sant Cugat. Tots tres parlen dels oficis de lutier i d'arqueter i de la relació del músic amb el seu instrument.