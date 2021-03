Sebas Lorente visita aquesta setmana 'Noms propis'

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dimecres a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita de Sebas Lorente a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. L'excampió de golf en cadira de rodes es dedica a fer xerrades i conferències per millorar com a persona.

Durant la conversa ens explicarà com als 20 anys va tenir un accident de cotxe després d'una nit de copes, que el va deixar paraplègic. Tot i aquest fet es considera una persona amb molta sort, que ha pogut fer el que ha volgut, com estudiar Dret, treballar i, també, jugar a golf, una de les seves grans passions.

Actualment es dedica a comunicar i transmetre, a través de conferències i xerrades el que a ell li ha anat bé per millorar com a persona. També ha escrit el llibre '8 días levantándome de #buenhumor'. Reconeix que el que més el mou és pensar que amb el seu exemple pot ajudar a d'altres. Ens explicarà tot això i més, amb sinceritat i sentiment.