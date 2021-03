Maria Rovira visita aquesta setmana 'Noms propis'

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dimecres a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita de Maria Rovira a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. La coreògrafa Maria Rovira ha estat recentment guardonada amb un Premi Butaca.

Maria Rovira va néixer a Mataró i de ben petita ja va demostrar les seves aptituds per la dansa. Va ser una monja de l'escola on estudiava que li va dir a la seva mare que l'apuntessin a fer dansa. Així va arribar a l'Institut del Teatre on va ser l'estudiant més jove del moment.

Als anys 80 se'n va anar a París on va tenir bons mestres i després va anar amb una beca a Nova York. Diu que el que més li ha agradat sempre és inventar. Per això no va dubtar en ser coreògrafa més que ballarina. Va fundar la companyia Trànsit Dansa, la primera a Espanya de dansa contemporània. Ha treballat amb figures de renom com Alicia Alonso i diu que el seu és un estil "molt físic, tècnic i sentimental". De tot això i de la seva vida en parlarem a 'Noms Propis'.