'Desmarcats', presentat per Marc Martín, repassarà l'actualitat esportiva de la jornada i comptarà amb el capità del Barça d'handbol Raúl Entrerríos i el pilot d'skeleton Ander Mirambell.

Dimarts, Marc Martín i Àngel Cárceles entrevistaran via zoom el central i capità del Barça d'handbol Raúl Entrerríos. Amb ell parlarem sobre la 25a Copa del Rei del Barça d'handbol, que els blaugranes van guanyar aquest cap de setmana passat davant l'Abanca Ademar León. Els blaugranes van guanyar amb 8 gols d'avantatge (27-35) i Entrerríos va ser triat el millor jugador del partit.

Per a Entrerríos aquesta és la seva vuitena Copa del Rei, totes consecutives. La de l'any passat la va celebrar com si fos l'última, perquè la seva intenció era retirar-se a finals de temporada. Però amb l'arribada de la COVID-19 i amb l'ajornament dels Jocs Olímpics, va decidir posposar els plans un any. Per tant, aquesta sí que serà la seva última Copa del Rei. Un cop acabin els Jocs Olímpics de Tòquio, el central blaugrana es retirarà de l'handbol.

També entrevistaran el pilot d'skeleton Ander Mirambell. Ander és pilot olímpic i també ha estat presentador del programa 'Insòlits', un espai cultural i esportiu en català de La 2.

A més, Jordi Jané ens explicarà l'última hora del Barça.

I a la tertúlia de futbol hi participaran Mª Carmen Juárez, Jordi Pons i Jordi Jané.