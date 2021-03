El misterio de 'La caza. Tramuntana' llega a su fin

Parece que todas las piezas del puzle empiezan a encajar en ‘La caza. Tramuntana’. Se ha descubierto quién y para qué se usaba Can Falgueres, ese lugar tan misterioso de la sierra. Sin embargo, queda todavía hacer justicia a Samiah, Bela y Julia.

Ans del Judici

Víctor y Selva han logrado dar con Can Falgueres, pero quizá sea demasiado tarde: el padre de Sara, Ángel, ha escapado. Todas las piezas de la investigación de Tramuntana logran encajar y, en el centro de ellas, está Can Falgueres: un lugar perdido en la montaña donde la clase alta de la isla se permitía abusar de un grupo de chicos y chicas que no tenían protección.

Sin embargo, saber lo que ha ocurrido, incluso tener los nombres de los culpables, no parece suficiente para que se logre hacer justicia. Samiah, Bela y Julia son solo un ejemplo de esas víctimas que no parecen importar a nadie. Algo que los guardias no van a permitir.