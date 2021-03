Jordi Labanda visita aquesta setmana 'Noms propis'

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dimecres a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita de Jordi Labanda a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. L'il·lustrador es defineix com un artista visual. Des de ben petit que dibuixa i té un estil molt particular que l'ha dut a ser reconegut internacionalment.

Jordi Labanda diu que el que més li agrada és dibuixar, mirar llibres de fotografia i veure pel·lícules. Potser per això diu que: "les meves il·lustracions tenen uns enquadraments tan fotogràfics i una atmosfera tan cinematogràfica". Al llarg de la conversa explicarà que va néixer a l'Uruguai i que aquest fet també ha marcat el seu estil. Diu que és molt metòdic i que li agrada treballar per encàrrec. Col·labora habitualment a mitjans com La Vanguardia i recentment, ha fet el cartell de l'última pel·lícula de Woody Allen.

Labanda es considera un bitxo estrany perquè diu que continua treballant a mà i que necessita col·laboradors perquè aquest dibuix després s'ha d'escanejar i intentar que conservi els colors originals. Jordi no acostuma a vendre les seves obres, però diu que està canviant el xip. Ha tingut una oferta d'una galeria anglesa i vendrà els seus productes a través d'ells.