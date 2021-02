Miércoles, 20 de enero de 2021. Sobre las 15:00 horas, una explosión de gas destruye un edificio en pleno centro de Madrid. Desde la calle, algunos testigos de la detonación contemplan atónitos lo que parece un escenario de guerra. La mitad de la fachada ha desaparecido. Hay coches destrozados bajo una montaña de cascotes. En medio de una nube de polvo suenan voces que preguntan sin entender nada. Algunos vecinos y transeúntes captan la escena con su móvil. Las imágenes se harán virales rápidamente y su eco en redes sociales disparará la respuesta de los medios de comunicación. Se pone en marcha la maquinaria informativa.

Lo que han captado las cámaras de esos móviles es pura intensidad, la del momento en el que han sucedido o están sucediendo de los hechos. Cada segundo de imagen y sonido concentra realidad y no importa mucho si las frases están bien o mal articuladas o el encuadre no es perfecto. Esas grabaciones se realizan antes de que lleguen bomberos, policía o sanitarios, sin impedimentos ni filtros, en unos minutos que son como la tierra de nadie. Luego aparecen estos cuerpos de seguridad y asistencia, atienden a los afectados, evalúan la situación y establecen un perímetro de seguridad. Simultáneamente, o poco después, llegan los equipos de periodistas profesionales al lugar del suceso.

Lo que suele ocurrir a continuación, y lo que sucedió allí, es que las autoridades confinan a los informadores en un área segura donde las cámaras establecen los puntos de directo y donde pueden tomar declaración a los portavoces oficiales. Con suerte, si algún medio dispone de varios equipos, puede deslocalizarlos y peinar la zona en busca de algún testimonio directo para añadir a las informaciones. Pero, pasado el momento crucial, con el cordón policial activo y con las actuales restricciones por la pandemia, es complicado.

Móviles, entre la premura y la garantía periodística

Vamos a recapitular. La situación descrita es real, es una noticia urgente de última hora ocurrida en enero de este año, la explosión en una residencia de ancianos en el centro de Madrid. Nos centraremos en el desarrollo de la cobertura de televisión y vídeo para web y redes sociales. ¿De qué material se dispuso?

Por un lado, tenemos los testimonios captados por los testigos en los primeros minutos. Son reacciones directas. No las guían la intención o las preguntas dirigidas de un periodista, pero su reflejo de los hechos ocurridos en ese instante es suficientemente descriptivo. Aún así, son elementos sueltos que deben ordenarse en un relato periodístico con un contexto completo y con eficacia informativa. Para esto, los periodistas los recopilan, proceden a un obligatorio contraste y petición de autorizaciones a los autores, y tras este proceso, los publican o emiten. Es rápido pero no es inmediato. Algunos clips publicados en redes sociales ven la luz algo antes, pero no son el grueso del caudal informativo bien editado de un medio y, además, también requieren contraste si no son propios.

Por otro lado, tenemos las imágenes que captan los equipos de periodistas profesionales llegados al lugar del suceso. Como ya hemos apuntado, en este momento ya suele existir una barrera policial y, aunque las imágenes pueden ser menos intensas, toda la información es fidedigna de origen. El relato principal reposa en el trabajo de redacción, el plató y en el directo desde un punto habilitado o permitido por las autoridades. En general las escenas son captadas a distancia, detrás de agentes y coches policiales. Si el medio dispone de más personas, podrán desplegarse y añadir más testimonios e imágenes. Pero un equipo de televisión no pasa desapercibido, y que sea bien recibido o logre recabar material con resultados óptimos depende mucho de varios factores. Entre ellos, el tiempo que se dispone y especialmente, de la pericia simultánea de los informadores que trabajan juntos, tanto el gráfico como el periodista, confluencia que no siempre se produce.

En resumen, salvo casos puntuales concretos, la primera entrega o imagen informativa en una situación como esta suele ser la suma de lo que personas no profesionales han grabado de forma espontánea en los primeros minutos y de lo obtenido por profesionales posteriormente en un contexto generalmente limitado.

Ahora bien, ¿qué sucedería si pudiéramos combinar la ventaja de una persona que se mueve con libertad con su dispositivo móvil y la profesionalidad del periodista que obtiene imágenes y sonidos de buena calidad, con criterio, funcionalidad y con el respaldo de su propia autoría?