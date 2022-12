RTVE y EBU, juntas en la lucha contra la desinformación

Cita doble en la lucha contra la desinformación y las alianzas para hacerla frente. Por la mañana del jueves 15 de diciembre en el Campus de Madrid-Puerta de Toledo de UC3M, con el foco puesto en aspectos tecnológicos, y por la tarde, en la sede de Torrespaña de RTVE y en una sesión más periodística, los profesionales de Radiotelevisión Española, de los medios de comunicación y aquellas personas interesadas en la verificación de contenidos informativos han podido asistir, presencialmente o en línea, a la jornada “La verificación de noticias”, un encuentro organizado por RTVE en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, la European Broadcasting Union (EBU) y el Instituto RTVE.

European Broadcasting Union (EBU)

Derek Bowler ha arrancado su intervención “Tareas, Tecnologías e Inteligencia Artificial” remarcando, desde la perspectiva de EBU, la mayor organización internacional de medios públicos, la importancia de colaborar con los miembros y de trabajar “juntos”. A través del Eurovision Social Newswire, un servicio de noticias de última hora y verificación que se ofrece a los miembros de EBU, ha explicado que no sólo se proporcionan estos contenidos verificados, también se intenta evitar que se publiquen o transmitan noticias que causen daño a la reputación, daños que cada vez son más difíciles de reparar y que afectan a la credibilidad fundamental de los medios.

A lo largo de su presentación ha expuesto cómo trabajan, los principios, claves y herramientas que utilizan para determinar la veracidad de los materiales audiovisuales o escritos, los flujos de trabajo, los talleres internacionales que se llevan a cabo con los miembros para mejorar la colaboración y las habilidades de los equipos o iniciativas como los tutoriales, “Flashlight” o “Scout” (un buscador de temas en distintas plataformas sociales), al tiempo que ha mostrado ejemplos prácticos y reales.

Como principal amenaza para los medios de comunicación públicos apunta a la desinformación, no a las noticias falsas o “fake”, en las que no cree ya que si una noticia es falsa no es noticia y su término ha sido desvirtuado al ser empleado como arma política por el expresidente estadounidense Donald Trump para desprestigiar a los medios de comunicación y a los periodistas no afines.