La historia de la historia, con la IA dando una nota de color

Hace 100 años el rey Alfonso XIII realizó el primero de dos viajes que le llevarían a una España remota, anclada en el pasado, pero localizada geográficamente apenas a 300 kilómetros de Madrid, Las Hurdes de Extremadura.

Quería comprobar en persona la verdad del lugar sobre su miseria, atraso, enfermedades y desnutrición que transmitían las palabras y escritos del hispanista e intelectual francés Maurice Legendre, los poemas de José María Gabriel y Galán, la obra de Miguel de Unamuno y, especialmente, de un placentino de su confianza y buen conocedor de la situación y la zona, su médico personal, el doctor Gregorio Marañón, quien había dejado constancia del gran impacto de enfermedades como el tifus, bocio, viruela o el paludismo en la población por la insalubridad de las aguas, la falta de higiene y de buenas condiciones de vida de los jurdanos.

La prueba de coloreado

Esta colaboración entre Centros Territoriales, el Fondo Documental e Innovación tenía como objetivo traer el pasado al futuro utilizando las tecnologías más modernas, como la IA, y sobre todo que fuera posible hacerlo de una manera rápida, ligera y lo menos costosa posible.

Transformación en la "nube" y resultado en calidad HD

El primer paso fue identificar el material y mejorarlo, un proceso en el que personal especializado del Fondo Documental dedicó sus mejores recursos humanos y tecnológicos para “trata de eliminar en la medida de lo posible desperfectos de la imagen causados por el uso y los años: arañazos, motas, manchas..

“Para nosotros es fundamental estar al día de las nuevas tecnologías y sobre todo las que incorporan IA“

Si los desperfectos son ligeros se utiliza un reductor de ruido que los elimina de forma automática, en caso contrario se utiliza un corrector de imagen para hacer el trabajo de forma individualizada con cada desperfecto. Finalmente se ajustan los niveles de contraste”, explica Alberto de Prada, Director del Fondo Documental de RTVE, quien destaca que “para nosotros es fundamental estar al día de las nuevas tecnologías y sobre todo las que incorporan IA, al igual que la colaboración entre unidades, que permite un mayor conocimiento del trabajo mutuo y es un estímulo para el personal, tanto para el involucrado con las pruebas que se siente más valorado, como el que acaba incorporando nuevas herramientas que mejoran su trabajo”.

Con el material actualizado y preparado se mantuvieron conversaciones con las principales empresas tecnológicas y con diversas iniciativas digitales y firmas de emprendedores. Finalmente se optó por una opción completamente virtual en la que la gestión de los archivos, tanto para su intercambio como para su transformación, se ha hecho en la “nube” y por el requerimiento, cumplido, de que las imágenes fuesen entregadas en calidad HD.

Aunque hay múltiples opciones en el mercado, incluyendo opciones abiertas en distintos repositorios web, la compañía elegida trabaja con una versión optimizada del algoritmo desarrollado por la empresa israelí MyHeritage, muy conocida por “dar vida” a las personas de fotos antiguas. La ventaja de este modelo es que cuenta ya con mucho entrenamiento, un esfuerzo que cuesta años, enormes cantidades económicas y de horas de vídeo para que sea lo más óptimo posible.

Hay que tener en cuenta que el conjunto original de datos fue entrenado con vídeos de la BBC de unos 450px de ancho. Por lo tanto, el resultado para vídeos de este tamaño es significativamente mejor que, por ejemplo, utilizar el conjunto de datos para colorear vídeos de 4K. Este algoritmo, que no es público por sus prestaciones, llega a funcionar en tiempo real si se le pide que el resultado no sea en alta resolución aunque, en general, no hay límite de resolución siempre que se disponga de suficiente potencia de cálculo y los servidores para procesarla. Para el trabajo en HD de cinco minutos de imágenes de la visita de Alfonso XIII en mxf mpeg2 xdcam hd 422 50mps se necesitaron apenas un par de horas de procesado para su coloración con un coste, final, de 10 euros por minuto… cantidad que disminuye cuanto más tiempo de video se solicite colorear.

Recreación del color en otro de los fotogramas que originalmente están en soporte película

“La experimentación con nuevas tecnologías y sus posibles aplicaciones siempre son un reto que motiva y entusiasma, a la vez que contribuye a la cohesión de distintas áreas de trabajo“

El material final fue recibido en Mérida directamente, vía web, para el uso en sus informativos. “La experiencia de recuperar imágenes de la visita real de Alfonso XIII a las Hurdes, ahora que se cumple el centenario de la efeméride y que supuso un punto de inflexión en el desarrollo de esta zona, aplicando técnicas de IA para procesarlas, actualizarlas e integrarlas en nuestros informativos, es nuestro granito de arena, nuestra pequeña aportación a la aplicación de nuevas tecnologías que puedan favorecer la implantación y desarrollo de las mismas, con posibles desarrollos en otros campos de todos los sectores, que faciliten mediante la conectividad el avance necesario para la sostenibilidad del entorno rural como lugares idóneos para vivir, trabajar, implantación de empresas" destaca Francisco Javier Sánchez Pajares, director de RTVE en Extremadura. Esta experiencia ha sido “muy positiva. La experimentación con nuevas tecnologías y sus posibles aplicaciones siempre son un reto que motiva y entusiasma, a la vez que contribuye a la cohesión de distintas áreas de trabajo”.

Para un Centro Territorial como es el de Extremadura, con su extensa superficie, casi 43.000 kilómetros cuadrados (la comunidad con mayor población residente en entorno rural, más del 49%, o lo que es lo mismo, 1 de cada 2 personas residiendo en municipios rurales), trabajar y experimentar con nuevas tecnologías para el desarrollo de nuestra actividad informativa es, para el director del Centro Territorial, “todo un aliciente. Todo avance en digitalización y conectividad aporta soluciones innovadoras en todos los campos y en nuestro caso, el de la comunicación, se convierte en herramienta fundamental. Hoy, ya llegamos a casi todos los puntos de la geografía extremeña y hacer conexiones en directo con calidad óptima, algo que hace unos años era impensable. En poco tiempo podremos hacer producciones multicámara con realización y edición en cloud, gracias a la red 5G y a la IA en muchas zonas donde hace pocos años, tan solo llegar era complicado”.

“Una apuesta que nos ha permitido ser parte de proyectos pioneros, incluso a nivel mundial, experimentar, aprender y arriesgar“

Satisfacción, y mucha, por esta apuesta por la Innovación, es un punto que también destaca Cristina Arias, directora de Centros Territoriales de RTVE. “En los últimos años los Centros Territoriales se han convertido en uno de los puntales para la Innovación en RTVE, un papel reforzado con la elección del de Castilla-La Mancha como centro de referencia en este campo”. Es, afirma, “una apuesta que nos ha permitido ser parte de proyectos pioneros, incluso a nivel mundial, experimentar, aprender y arriesgar en un mundo tan cambiante y que evoluciona de manera tan rápida como es el de la innovación”.

En proyectos, como ha sido este de Las Hurdes, “la suma de capacidades siempre es positiva y el trabajo en equipo con departamentos o áreas que pueden parecer estancos o muy separados en sus tareas ha funcionado a la perfección. Trabajar juntos, cada uno en su campo, pero con un mismo fin. Además, contar con empresas especializadas y punteras en distintas tecnologías nos permite afrontar retos y realizar coberturas que solo con la capacidad y medios de Televisión Española serían menos ambiciosos o directamente imposibles. De momento, aunque suene ambicioso, Centros Territoriales solo se pone el techo en lo que la tecnología nos permita en cada momento”, ha asegurado.

Innovación, Centros Territoriales y Fondo Documental dando un nuevo paso con las últimas tecnologías y demostrando, nuevamente, que juntos… llegamos más lejos.